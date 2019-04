Internetabonnement duurder, maar je krijgt wel meer

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Breedbankwinkel.nl onder 60.000 Nederlandse huishoudens.

Prijsverhoging

De meeste providers verhogen per juni of juli hun prijzen. Zo verhoogt KPN de abonnementen met €1 tot €3,50 per maand, vanwege hoger dataverbruik doordat mensen meer video’s kijken via bijvoorbeeld Netflix en Videoland, hogere kosten voor doorgifte en investeringen.

KPN-dochter XS4all verhoogt de prijzen met €2,50.

Mb goedkoper

In 2015 kostte een los internetabonnement gemiddeld €25,77. Nu is dat al €33,07 per maand. Maar destijds kostte een mb gemiddeld €0,82, nu is dat €0,44.

De prijs van een alles-in-1-pakket is veel minder sterk gestegen, dit schommelt al jaren rond de €46 per maand. Op deze markt is meer concurrentie, waardoor de prijzen minder hard kunnen stijgen.