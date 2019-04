'Wall Street opent licht lager'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting iets lager beginnen aan de nieuwe handelsweek. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de handelsontwikkelingen en de brexit. Later deze week gaat het kwartaalcijferseizoen op Wall Street van start, met resultaten van onder meer de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo.