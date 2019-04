Seminar: Vermogen opbouwen met defensieve aandelen en opties

Tijdens het webinar dat wordt gepresenteerd door André Brouwers van het Beleggingsinstituut zal Rob Stuiver, fondsmanager van het RBA Fonds en het VOC Fonds uitleg geven over zijn beleggingsfilosofie. Zijn filosofie heeft als basis conservatieve aandelen in combinatie met een defensieve optiestrategie. Conservatieve aandelen zijn minder beweeglijk en historisch gezien minder risicovol dan de markt. Denk daarbij aan aandelen, zoals Coca-Cola en Nestlé. Verder legt Stuiver tijdens het seminar uit hoe hij de defensieve optiestrategie toepast in het fonds.

In het seminar leert u nieuwe tips en trucs over beleggen. Interessant voor de aandelenbelegger, maar ook voor de obligatiebelegger en spaarder. Neem verder deel aan verschillende polls en stel LIVE vragen tijdens het seminar dat donderdag 11 april tussen 20 en 21 uur plaatsvindt.

Sinds kort staat het RBA Fonds op de website van onafhankelijk researchbedrijf Morningstar. Omdat het fonds minder dan drie jaar bestaat, ontbreekt een rating.