Boeing omlaag bij opening Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag iets lager van start gegaan. De aandacht van beleggers gaat aan het begin van de nieuwe handelsweek uit naar de handelsontwikkelingen en de brexit. Verder wordt voorzichtig uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street later deze week. Boeing stond daarnaast weer uitgebreid in de belangstelling van beleggers.