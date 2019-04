Supersnel betalen uitgerold; pas op voor phising!

De testfase om geld binnen 5 seconden naar een rekening bij een andere bank over te maken is geslaagd, meldt Betaalvereniging Nederland maandag. ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN, RegioBank en Knab beginnen nu met uit uitrollen van de dienst naar alle klanten. Dit moet ’aan het begin van de zomer’ zijn voltooid.

Het zogenoemde ’instant payments’ moet een einde maken aan ergernissen onder consumenten en bedrijven over de vertraging van uren, in het weekend en op feestdagen soms zelfs hele dagen, bij overboekingen. Om dit mogelijk te maken moesten de banken echter een heel nieuw systeem voor flitsoverboekingen bouwen.

Bekijk ook: Geld straks nooit meer in de wacht

Automatisch

Supersnel geld overmaken kost niets extra’s en wordt automatisch voor rekeninghouders beschikbaar. „Je hoeft hier zelf niets voor te doen”, aldus directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland.

Hij waarschuwt voor cybercriminelen die de uitrol van flitsoverboekingen gebruiken om inloggegevens van bankrekeningen te bemachtigen: „Laat je dus niet misleiden door mogelijke phishingberichten die iets anders beweren.”

Introductie

De afgelopen maanden werd ’instant payments’ onder groepen klanten in de praktijk getest. Vorige maand ontdekte De Telegraaf dat ABN Amro kleine bedragen al binnen enkele seconden overschreef naar rekeningen bij Rabobank. Tussen internetbank Bunq en ABN Amro waren flitsbetalingen eerder al mogelijk.

Mallekoote meent dat het nieuwe systeem ’nieuwe kansen en mogelijkheden voor consumenten en ondernemers’ biedt: „Niemand hoeft meer met grote contante geldbedragen over straat om een tweedehands fiets of auto te kopen. Iedereen kan sneller zakendoen en precies op het moment betalen dat goederen of diensten worden geleverd, voor alle bedragen, overal en altijd, met smartphone, tablet, laptop of desktop.”