Kleine minnen op Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 561,58 punten. De MidKap daalde 0,4 procent, tot 801,38 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen won een fractie.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was betaalbedrijf Adyen de grootste verliezer met een min van 2,3 procent na een negatief rapport van KBC Securities. Verfconcern AkzoNobel verloor 1,2 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

Shell

Olie- en gasbedrijf Shell voerde de stijgers aan met een winst van 0,8 procent. Mogelijk houdt dat verband met de stijging van de olieprijzen naar het hoogste niveau van dit jaar. Dat komt onder meer door het oplopende geweld in het olierijke Libië. De prijzen worden ook gestuwd door de productiebeperkingen van de OPEC en de problemen in Venezuela. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 63,91 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 70,76 dollar per vat.

In de MidKap stond telecom- en kabelbedrijf Altice onderaan met een min van 2,3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 0,9 procent na vervoerscijfers. Kunstmestproducent OCI ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

Fiat Chrysler

Bij de kleinere bedrijven steeg Euronext 0,9 procent. De beursexploitant heeft een positieve aanbeveling gekregen van de Noorse financiële toezichthouder inzake een overname van Oslo Børs. Euronext is verwikkeld in een overnamestrijd met Nasdaq over de Noorse beurs.

In Milaan klom Fiat Chrysler 2 procent. De autobouwer heeft een deal gesloten met Tesla om de verkopen van elektrische auto's van het Amerikaanse bedrijf toe te voegen aan de eigen verkopen om de gemiddelde CO2-uitstoot van het eigen wagenpark te verlagen.

De euro was 1,1269 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op vrijdag.