Autoverzekering duurst in Zuid-Holland, goedkoopst in Groningen

Dat blijkt uit een vergelijking door goedkoopsteautoverzekering.net. De premie van de autoverzekering wordt gebaseerd op verschillende factoren, zoals de postcode van de eigenaar. Aan de hand daarvan wordt het risico ingeschat.

In grotere steden betalen automobilisten doorgaans meer. Na Zuid-Holland, waar een automobilist gemiddeld €79 betaalt, moeten automobilisten in Noord-Holland met €73 het diepst in de buidel tasten.

In Groningen betaal je voor je auto gemiddeld €53 aan premie, iets minder dan in buurprovincies Friesland en Drenthe (beide €55). Ook Zeeland is met €88 relatief goedkoop.

Huisnummer

Overigens berekenen verzekeraars niet alleen een andere premie per provincie: zelfs op het niveau van huisnummer kan een prijsverschil bestaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met een huisnummertoevoeging, die vaker op verdiepingen wonen, meer betalen dan mensen op de begane grond.

Bekijk ook: Vaste lasten dit jaar explosief gestegen