VEB eist opheldering van SBM Offshore

SBM Offshore kreeg onlangs een boete van 2 miljoen euro van de AFM voor het te laat melden van uitkomsten van een intern onderzoek naar fraude. Dat kwam als een grote verrassing voor de aandeelhouders. De VEB stelt dat SBM eerder bekend had moeten maken dat een onderzoek lopende was. Ook wil de belangenorganisatie meer informatie over de boete.

Daarnaast pleit VEB tegen de herbenoeming van commissaris Sietze Hepkema, die op de agenda van de aankomende aandeelhoudersvergadering staat. In de jaren waar het fraude-onderzoek zich op richtte zat Hepkema in het bestuur en was hij belast met intern toezicht en naleving van regels. Vervolgens werd hij commissaris. VEB vraagt zet vraagtekens bij de praktijk dat hij toezicht moest houden op de gevolgen van zijn eigen daden als bestuurder.