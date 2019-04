Ikea bouwt aan eigen ’internet der dingen’

Na slimme ledlampsystemen en stekkerdozen die meubelgigant Ikea al eerder lanceerde, presenteerde het maandagmiddag samen met Sonos twee nieuwe wifi-speakers, met een naam die alleen van Ikea kan komen: Symfonisk. „Dit is nog maar het begin”, zegt Björn Block, Global Business Leader van Ikea’s ’Home Smart’-activiteiten in een toelichting.

Ikea zou Ikea niet zijn als daar geen slim ’woonidee’ achter zou zitten. Een van de twee speakers die Ikea en Sonos binnenkort op de markt loslaten, kan aan de muur bevestigd met een beetje goede wil dienst doen als boekenplankje. De andere zit ingebouwd in een tafellamp. Volgens Ikea en Sonos zijn licht en geluid namelijk ’twee enorm belangrijke elementen om de juiste sfeer rond het huis te creëren’.

Geen activering via stem

„De opkomst van slimme apparaten voor in huis heeft tot nu toe vooral geleid tot de introductie van dingen in de woonkamer die er ook uitzien als technologie”, zegt Block doelend op producten als de ’slimme speakers’ die de techbedrijven op de markt hebben gezet. „Bij ons heeft de nadruk altijd gelegen op het creëren van sfeer”, zegt hij.

Hoewel daar door techwatchers wel vooraf op werd gerekend, blijkt het niet mogelijk de apparaten te bedienen met stemcommando’s of digitale assistenten als Alexa en Google Asssistent aan te roepen. „We wilden het product zoveel mogelijk beperkt houden tot de essenties”, is de verklaring van Block.

Connected rolgordijn

Ikea presenteerde eerder ook al eigen zonnepanelen en in meubels te integreren platforms voor draadloos opladen van mobiele telefoons. Via de app waarmee lampen en slimme stopcontacten van Ikea kunnen worden bediend, zullen vanaf deze zomer ook nieuwe ’connected’ rolgordijnen kunnen worden aangestuurd.

Daarna zal het 'internet van Ikeadingen’ alleen maar groter worden. „Dat is voor ons van strategisch belang. De manier waarop we wonen, verandert. En als je dan hebt over andere producten waar we in de toekomst aan denken voor ons ’homesmart initiatief’, dan zijn dat de typische categoriën als huishoudapparaten, slimme gordijnen en thermostaten”, zegt Block.

Sonos naar de tuin

Ook Sonos zoekt naar nieuwe manieren om zijn speakersystemen op een designvriendelijkere manier in interieurs te integrreren. Behalve met Ikea werkt het ook samen met Sonance, waarmee het ’architectonische’ boxen bouwt die in muren verwerkt kunnen worden en de sprong maakt naar de tuin met speakers voor buiten. Ook Sonos exploreert nieuwe kansen rond het slimme huis, zegt Tad Toulis, vice president design bij Sonos. „Ik kan niet vooruitlopen op toekomstige producten, maar wij zullen ons platform rond geluid in en om de woning verder ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met Ikea, maar ook met andere partners.”