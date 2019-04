EU-experts: Arbeidsmarkt moet op de schop

Hoewel de experts denken dat de impact van nieuwe technologieën per saldo gunstig zal zijn voor de Europese werkgelegenheid, kent de digitalisering van werk ook weldegelijk schaduwzijden als arbeidsmarkten en sociale vangnetten niet worden aangepast.

Anders zullen veel banen van middelbaar opgeleide werknemers geautomatiseerd worden en steeds grotere groepen werkenden buiten sociale regelingen vallen. Aangezien de kansen voor veel opgeleiden beter worden, kan dit leiden tot een verdieping van de kloof tussen dik betaalde, goed beschermde hoger opgeleiden en slechter betaalde mensen die op weinig zekerheid kunnen rekenen.

WW voor iedereen

De experts doen in het rapport negen aanbeveling voor een adequaat geschoolde beroepsbevolking, nieuwe arbeidsbetrekkingen en een nieuw sociaal contract.

Zo zou iedere werkende een fonds moeten krijgen voor om- en bijscholing, moeten regelingen om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid op te vangen losgekoppeld worden van de vraag of iemand in loondienst is en moet er een nieuwe sociale dialoog ontstaan tussen werkenden en werk- en opdrachtgevers.

