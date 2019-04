Boeing sleurt Dow mee omlaag

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.341,02 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg juist 0,1 procent tot 2895,77 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7953,88 punten.

Aan het handelsfront vorderen de onderhandelingen tussen China en de VS over een deal gestaag, maar een akkoord is er na afloop van gesprekken in Washington nog niet. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn er nog een aantal struikelpunten waarover onderhandeld moet worden bij volgende bijeenkomsten, maar zit er nog altijd schot in de zaak.

Slikken

Dow-zwaargewicht Boeing zakte 4,4 procent. De vliegtuigbouwer maakte vrijdag nabeurs bekend dat het productietempo van het 737 MAX-toestel wordt teruggeschroefd zolang die wereldwijd aan de grond staan. Daarnaast zou een Chinese leasemaatschappij een grote order voor de 737 MAX opschorten en kreeg Boeing ook nog een afwaardering aan zijn broek van Bank of America Merrill Lynch.

Industrieconcern GE moest ook een adviesverlaging slikken en verloor 5,2 procent. Ook was er nieuws dat GE een boete krijgt van 52 miljoen euro van de Europese Commissie omdat het bedrijf onjuiste informatie gaf bij de overname van de Deense wiekenbouwer LM Wind Power.

Kauwen

Tesla leverde 0,6 procent in na bekendmaking van een samenwerking met Fiat Chrysler. Beleggers kauwen ook nog na op de teleurstellende cijfers van vorige week. Tesla bevestigde verder dat het opnieuw snijdt in zijn verkoopteam.

De olieprijzen stegen naar het hoogste niveau van dit jaar. Dat komt onder meer door het oplopende geweld in het olierijke Libië. De prijzen worden ook gestuwd door de productiebeperkingen van de OPEC en de problemen in Venezuela. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 64,45 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 71,10 dollar per vat.

De euro was 1,1264 dollar waard, tegen 1,1262 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.