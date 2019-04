Tesla zet verkopers op straat

Tesla bevestigt dat er ontslagen zijn gevallen in verschillende verkoopteams, maar weigert exacte aantallen te noemen.

De automaker beweert dat het onderdeel is van een eerder reorganisatieprogramma.

Bronnen rond de automaker melde tegen persbureau Bloomberg dat het om zo’n twintig verkopers en twee managers gaat, verspreid over de Verenigde Staten.

De autobouwer uit Sillicon Valley heeft in het eerste kwartaal van dit jaar met 50.900 auto's van het middenklasse type Model 3 geleverd, achtduizend minder auto’s geleverd dan topman Elon Musk beloofde.

In totaal leverde Tesla in het eerste kwartaal met 63.000 auto's bijna een derde minder auto’s dat in de laatste drie maanden van 2018.

Online verkoop

Musk wijtte vorige week de tegenvallende leveringscijfers aan het feit dat de Model 3 voor het eerst buiten de Verenigde Staten wordt geleverd, waardoor het langer zou duren voordat de wagen zijn weg naar de klant vindt.

Analisten vrezen echter dat de vraag naar de Model 3 simpelweg achterblijft bij de verwachting.

De laatste ontslagronde onder stafmedewerkers werd in februari aangekondigd. Musk sloot toen enkele showrooms en liet een online bestelplatform ontwikkelen om kosten te besparen.

