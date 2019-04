Fors minder pensioen voor vrouwen

Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen komen gemiddeld uit op een pensioen van €13.700 per jaar, tegen €9.200 voor vrouwen. „Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt”, aldus het CBS.

De pensioenopbouw van mannen en vrouwen loopt pas gedurende de loopbaan uiteen. „Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen.”

Piek in pensioenaanspraak

Het CBS heeft in deze statistiek niet gemeten welk pensioen mensen na pensionering daadwerkelijk kregen. Maar er is gekeken naar de pensioenaanspraak die mensen aan het opbouwen zijn.

Daarbij constateert het CBS dat mannen tussen 55 en 60 jaar de hoogste pensioenaanspraak aan het opbouwen zijn. Daarbij wordt verondersteld dat ze niet tussentijds werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Bij vrouwen ligt de hoogste pensioenaanspraak bij 35 tot 40-jarigen. Bij alle leeftijden bouwen vrouwen minder pensioen op dan mannen. Bij 25 tot 30-jarigen is het verschil het kleinst.

