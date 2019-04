'ASR breekt met bonus'

ASR kwam tot dit besluit na uitgebreide gesprekken met het ministerie van Financiën, de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties, klanten, werknemers en beleggers. Baeten krijgt een salaris dat maximaal 10 tot 15 procent onder de mediaan van vergelijkbare bedrijven ligt. Behalve twee andere topbestuurders komen alle bestuurders net als ander personeel in loonschalen en krijgen ze er via de cao jaarlijks drie procent bij.

Topman Baeten verdient na een vorig jaar aangekondigde loonsverhoging in 2020 740.000 euro per jaar. Daarmee is hij de op één na slechtst verdienende topman van de AEX-index. Alleen ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen krijgt minder.