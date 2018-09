Pensioenfondsen eindigen 2016 nét boven 100%

Dat is één procentpunt hoger dan in november, en niet hoog genoeg om de pensioenen bijvoorbeeld te indexeren. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de laatste twaalf maanden – ging in 2016 hard onderuit: van 104% naar 98%. De eis is dat pensioenfondsen een dekking van 104% hebben: voor elke €100 aan huidige en toekomstige verplichtingen moet €104 in kas zitten.

De meeste grote fondsen hoeven ook niet op de pensioenen van hun deelnemers te korten, werd vorige week al bekend. Dat danken ze aan een herstel van de aandelenmarkten na de uitverkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

Wel moeten sommige fondsen vóór 1 april van dit jaar een nieuw herstelplan indienen, waarin ze laten zien hoe ze weer op de vereiste dekkingsgraad komen.