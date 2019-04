Wynn aast op casinobedrijf Crown Resorts

Op de beurs in Sydney ging de koers van Crown Resorts hard omhoog door het nieuws. Het casino- en gokbedrijf is voor bijna de helft in handen van de Australische miljardair James Packer, die zich heeft teruggetrokken uit het bestuur van de onderneming vanwege gezondheidsproblemen. De overnamegesprekken zijn nog in een vroeg stadium.

Crown Resorts is momenteel bezig met de bouw van een duur casino- en hotelproject in Sydney, gericht op vooral grote gokkers uit China. Het bedrijf is hoofdzakelijk actief op de Australische markt.