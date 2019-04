'Activist Third Point vergroot belang Sony'

Third Point mikt op een aandelenbelang met een omvang van 500 miljoen tot 1 miljard dollar. De investeerder heeft een totaal beheerd vermogen van bijna 15 miljard dollar. Het is overigens al de tweede keer dat Third Point een belang in Sony opbouwt. Vijf jaar geleden deed het zijn vorige investering van de hand, waarop een stevig rendement werd behaald.

