Morgan Stanley verhoogt advies Randstad

Voor grote uitzendfirma's als Randstad liggen hogere inkomsten in het verschiet, aldus de kenners. Zij verwachten dat de recente verslechtering van de inkoopmanagersindex, een belangrijke maatstaf voor economische activiteit in Europa, tot een einde is gekomen. De meeste beleggers gaan er echter nog steeds vanuit dat uitzendbureau's de komende jaren helemaal niet gaan groeien. Dat is volgens Morgan Stanley een verkeerde inschatting.

Randstad sloot maandag op 45,40 euro.