'Klein openingsverlies voor AEX'

De Britse regeringsleider Theresa May gaat dinsdag op bezoek bij haar Duitse collega Angela Merkel en bij de Franse president Emmanuel Macron. Ze spreken over het moeizame vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Woensdag is daar in Brussel een speciale Europese top over. May wil de andere 27 landen van de EU vragen om het uitstellen van de brexit tot eind juni.

Op het Damrak zullen bodemonderzoeker Fugro en uitzender Randstad mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor Fugro op en Morgan Stanley werd positiever over Randstad.

Pharming

Biotechnoloog Pharming heeft de transactie met zijn partner BioConnection, waarin het een minderheidsbelang in de onderneming krijgt, afgerond. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met het Pharming-product Ruconest uit de gezuiverde werkzame stof.

AMG start met de inkoop van drie miljoen eigen aandelen tot een maximale waarde van 100 miljoen euro. De metalenspecialist wil op die manier naar eigen zeggen aandeelhouders belonen en uitbetaling van aandelen aan medewerkers mogelijk maken.

Ease2pay

Betaaldienst Ease2pay heeft het afgelopen jaar zijn omzet flink weten op te krikken. Het aantal gebruikers steeg sterk, mede door de overname van MyOrder van Rabobank. Het nettoverlies nam echter ook fors toe.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,1 procent tot 562,32 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 801,22 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen won een fractie. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex daalde 0,4 procent tot 26.341,02 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1259 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 64,46 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 71,04 dollar per vat.