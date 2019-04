Telenor stapt in Finse branchegenoot DNA

Het belang heeft een omvang van 54 procent, met een waarde van zo'n 1,5 miljard euro. Finda verkocht zijn deelneming van ruim 28 procent in DNA aan Telenor, en PHP nam afscheid van een belang van bijna 26 procent. De deal wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal afgerond.

Telenor is verplicht om door de aankoop een bod te lanceren op de resterende aandelen DNA. Het bedrijf heeft wel de intentie om de beursnotering van DNA in Helsinki te handhaven. Telenor is overigens ook aandeelhouder van het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON.