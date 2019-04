Trump dreigt met heffingen op Goudse kaas en Edammer

-

De lijst, waar naast kazen ook luchtvaartproducten, wijn, fietsen en andere goederen op staan, is nog niet definitief. Als de Europese Unie stopt met haar „schadelijke” subsidies kunnen ze weer van tafel, aldus de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium.

Airbus zegt dat er geen juridische basis bestaat voor de Verenigde Staten om de importheffingen op de EU-producten op te leggen. De Europese subsidies zijn in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), aldus het luchtvaartconcern.

De Europese Unie laat in een reactie weten dat de voorgestelde heffingen „sterk overdreven” zijn. De WTO zou deze waarschijnlijk niet goedkeuren. De EU is eigen maatregelen tegen de VS aan het voorbereiden inzake de steun die de Amerikaanse overheid aan Boeing verschaft.