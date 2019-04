Beurs: AEX vervolgt weg omhoog

Om elf uur stond de AEX 0,2% hoger op 563,4 punten. De AMX steeg 0,8% naar 807,8 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters zetten hun maandenlange opmars ook voort. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 0,1% respectievelijk 0,2%.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na het verdeelde slot op maandag.

Beleggers haalden hun schouders op over de dreigende importheffingen door de VS op $11 miljard aan goederen uit de EU als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium.

Woensdag belooft ook een spannende dag te worden, met het rentebesluit door de ECB en de Eurotop over de Brexit. Vrijdag barst bovendien het cijferseizoen weer los met publicaties door enkele grote Amerikaanse banken.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde uitzender Randstad met een winst van 1,6% bovenaan, na een adviesverhoging naar kopen door Morgan Stanley.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en Aegon volgden met plussen van 1,1%.

Shell won na de mooie plus op maandag 0,3%, dankzij de licht verdere stijging van de olieprijzen. Beleggers maakten zich niet druk over de staking bij de raffinaderij in Rotterdam.

ASR klom 0,1%. De verzekeraar stopt definitief met bonussen.

Adyen steeg 0,2%. Maandag was de betalingsverwerker ruim 2% gedaald, doordat zijn klant Uber een eigen betaallicentie heeft gekregen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos stond met een min van 1,4% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen blonk metalenproducent AMG met een winst van 8% uit, dankzij de aangekondigde inkoop van eigen aandelen.

Bodemonderzoeker Fugro won 2,7%, na door Kepler Cheuvreux op de kooplijst te zijn geplaatst.

SBM Offshore steeg 0,7%. Goldman Sachs heeft het belang in de dienstverlener aan de olie-industrie tot 6,7% verhoogd.

Ease2pay verloor op de lokale markt 3,9%, in reactie op zijn kwartaalcijfers.

