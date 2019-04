Beurs: slecht nieuws deert maar deels

De AEX-index won in de ochtend, maar kon die groene cijfers niet vasthouden. Door uitglijders van zwaargewichten ASML en Shell kwam de hoofdgraadmeter uiteindelijk uit op 559,7 punten, een kleine 0,5% lager dan maandag. In de Midkap-index bleef het verlies, dankzij een sterke prestatie van AMG, zelfs beperkt tot 0,3%.

Ook elders in Europa doken de koersen ’s middags in het rood, om daar ook te eindigen. De Duitse DAX-index verloor 0,8%, de Franse CAC-40 stapte 0,7% terug, en in Londen verloor de FTSE100 vandaag 0,3%.

Ook in Amerika gaat het omlaag. Bij het sluiten van de Europese beurzen staat de Dow Jones 0,7% in de min, en de S&P 500 op -0,5%. Alleen de Nasdaq weet het verlies nog een beetje te beperken, tot 0,3%.

Zwaargewichten

Het was geen beursdag om van je stoel van te vallen, zegt analist Hans de Jonge van Petercam. „We staan een beetje stil, en als er dan een paar zwaargewichten wegvallen, dan staat de hele AEX direct in de min. Maar dit wil ik nog geen onzekerheid noemen.” ASML (-0,3% op €179,20) verloor omdat Bank of America Meryll Lynch de chipmachinefabrikant van de Europese favorietenlijst heeft gehaald. Credit Suisse publiceerde eerder al een negatief secorraport. Shell (-1% op €28,70) gleed weg omdat de olieprijs iets wegzakt.

Beleggers haalden vanochtend nog wel hun schouders op over de dreigende importheffingen door de Verenigde Staten op $11 miljard aan goederen uit de Europese Unie als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium. Door die schermutselingen, en vergelijkbare handelsruzies elders, verlaagt het IMF vanmiddag de groeiramingen. „Dat helpt het sentiment natuurlijk ook niet”, zegt De Jonge.

May

De Brexit kan nog voor spanning in de handel zorgen, zeker voor het Britse pond, „als May, Merkel en Macron stappen zetten”, zegt Chris Jongbloed, handelaar bij Saxo Bank. Woensdag is er een ingelaste eurotop over het Britse vertrek uit de EU. Als die flopt, houdt het Londense lidmaatschap op 12 april op zonder dat er afspraken zijn over de toekomst. De Britse premier May praat vandaag al met de Duitse kanselier Merkel en de Franse president Macron om dat scenario af te wenden.

Woensdag komt de Europese Centrale Bank ook met een nieuw rentebesluit, en mogelijk details over een nieuwe aangekondigde ronde bankensteun en het wegpoetsen van de pijn door negatieve rente. Jongbloed verwacht daar niet veel van. „Al twee jaar is Draghi goed in het zeggen van niets, dat zal nu niet ineens anders zijn. Ik kijk meer uit naar de notulen van de Amerikaanse centrale bank Fed en de Amerikaanse inflatiecijfers. Die kunnen weleens verrassen, door de fors gestegen olieprijs.”

Inkoopprogramma’s

Uitblinker op het Damrak was het midkapfonds AMG. De metalenproducent gaat eigen aandelen inkopen, en beleggers belonen dat met een koersstijging van 6%, naar €29,67. „De hele beurs, zeker in Amerika drijft op dit moment op aandeleninkoopprogramma’s”, zegt Jongbloed. Waarom bedrijven dat doen? „Het geld ligt op de plank, en de uitgaven die ze maken voor die aandelen verdienen ze terug doordat ze minder dividend hoeven uit te keren.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Adyen onderaan, met een min van -2,2% op €688,60. De betalingsdienstverlener verloor maandag ook al. Ook ArcelorMittal (-0,9%, €19,66) sloot af in de staart van de AEX, net als RELX. De wetenschappelijk uitgever staat nu op €19,12 – dat is 1,2% lager dan gisteren.

Opslagbedrijf Vopak heeft ook last van de dalende olieprijzen, en is 0,9% kwijtgeraakt, met een slotkoers van €42,60. Biotechbedrijf Galapagos kletterde eerder vanmiddag omlaag, maar sloot de dag slechts 0,2% lager af, op €111.

ABN Amro eindigt met een plus van 1,5% en een koers van €21,10 bovenaan in de hoofdindex, uitzender Randstad koerste 0,4% hoger op €45,56 na een adviesverhoging naar kopen door Morgan Stanley. ASR verloor 0,7% en ging naar €38,19. De verzekeraar stopt definitief met bonussen.

Ease2pay verloor op de lokale markt 4,5% en eindigde op €1,49, in reactie op zijn kwartaalcijfers.

