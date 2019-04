Startershypotheek klimt boven kwart miljoen

De gemiddelde startershypotheek bedraagt nu 5% meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar, zo heeft online bank Knab berekend op basis van cijfers van het Hypotheken Data Netwerk.

Starters in Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht zorgden voor de grootste toename van het gemiddelde hypotheekbedrag. In alle drie provincies steeg de aangevraagde hypotheek met gemiddeld 9% ten opzichte van de eerste drie maanden vorig jaar, aldus Knab.

De noordelijke provincies zagen een minder harde stijging. De hypotheken in Groningen en Drenthe lagen 3% hoger. Friesland komt als hekkensluiter uit het onderzoek, met een stijging van ’slechts’ 1%.

Tijdens het eerste kwartaal van 2019 vroegen starters in heel Nederland 30.979 hypotheken aan, dat is 7% minder dan een jaar eerder. Dat is volgens Knab een trendbreuk. Begin 2018 was er nog 2% groei, terwijl in voorgaande jaren sprake was van een dubbelcijferige groei.