SBM-topman weet datum van verhoor

Haarlem - Topman Bruno Chabas van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore wordt vrijdag 17 mei voor de rechtbank in Haarlem verhoord. Hij moet dan vragen beantwoorden over zijn rol in het corruptieschandaal bij de onderneming. Het getuigenverhoor is aangevraagd door klokkenluider Jonathan Taylor. Die wil op die manier vervolging van de topbestuurder afdwingen.