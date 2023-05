Rijke klanten Van Lanschot Kempen stappen meer in beleggingen

Het spaargeld dat is gestald bij Van Lanschot Kempen is gedaald, ondanks de stijgende rente. Dit komt volgens de bank vooral doordat klanten hun spaargeld omzetten naar beleggingen. „De leningenportefeuille is stabiel gebleven op €9,4 miljard en de toevoeging aan de kredietvoorzieningen is zeer beperkt”, zegt Kroes in een toelichting op de cijfers.

Resultaat

Van Lanschot Kempen meldt dat het resultaat van het onderdeel dat werkt met particuliere klanten sterk was. „Daar stond tegenover dat het huidige, minder gunstige klimaat voor fusies en overnames leidde tot een daling van het resultaat in het segment Investment Banking Clients”, aldus Kroes. „Ook was het resultaat op financiële transacties lager dan in het eerste kwartaal van 2022.” De private bank geeft geen concrete cijfers maar spreekt van een beperkte daling van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

De bank, die sinds 1737 bestaat en zich de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland noemt, heeft sinds half maart een notering in de Amsterdamse Midkap.