Van tijdelijke vervanger naar opvolger

Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop en distributie van chirurgische instrumenten en aanverwante producten zoals medisch schoeisel en meubilair. Ook beschikt de onderneming over een instrumentenmakerij voor reparatie, onderhoud en fixatie van de producten. Er zijn rond de twintig mensen in dienst.

Zwangerschapsverlof

Zoon Mike begon bij het bedrijf na zijn studie business management; aanvankelijk als tijdelijke vervanging van een zwangerschapsverlof. „We hadden allebei niet verwacht dat het zo zou lopen, maar ik ben nooit meer weggegaan”, lacht hij. „Ik begon met standaard administratief werk, maar denk inmiddels mee over de bedrijfsvoering en strategie. Ik ben echt in het bedrijf gegroeid.”

Er moesten wel wat hobbels worden genomen toen Mike besloot om langer te blijven. „Ik voelde soms wel een beetje het sentiment van ’oh daar heb je het zoontje van de baas’”, herinnert Marcel zich. „Maar daar is Mike goed mee omgegaan. Hij heeft laten zien dat hij bereid is om te leren en hard te werken.”

Frisse wind

De komst van Mike naar Meekers Medical heeft ’een frisse wind’ binnen het bedrijf gebracht, vindt zijn vader. „Je kijkt toch anders naar de bedrijfsvoering als je weet dat je zoon het hoogstwaarschijnlijk ooit van je over gaat nemen; je bent meer bezig met de lange termijn.”