Naspers benoemt topvrouw voor Zuid-Afrika

Mahanyele-Dabengwa komt over van investeringsbedrijf Sigma Capital, waar ze uitvoerend voorzitter was. Eerder was ze topvrouw van investeerder Shanduka Group, dat werd opgericht door de huidige Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Bij Naspers rapporteert ze aan topman Bob van Dijk.

De benoeming valt samen met de op handen zijnde beursgang van een groot deel van de internetactiviteiten van Naspers in Amsterdam en Johannesburg. Die tak omvat alle activiteiten van Naspers buiten Zuid-Afrika, waaronder belangen in techbedrijven als mail.ru, DeliveryHero en Tencent.