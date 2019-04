Porsche gokt met nieuwe 911 op recordafzet

De daling is grotendeels te wijten aan de stap om minder dieselvoertuigen aan te bieden. Ook had Porsche nog altijd last van problemen bij de productie als gevolg van de strengere Europese emissierichtlijn WLTP. Porsche gaat ondanks die daling nog altijd uit van een lichte stijging van het aantal auto's die het dit jaar verkoopt. Vorig jaar leverde het sportwagenmerk 256.255 auto's af. Dat was een record.

Behalve de 911, die sinds enkele dagen in Europa afgeleverd wordt, en de Macan, heeft Porsche nog een aantal nieuwe modellen in de planning staan. Dat zijn bijvoorbeeld een coupéversie van de SUV Cayenne en de volledige elektrische Taycan. Voor VW is het belangrijk dat geld blijft binnenstromen bij Porsche. De winsten van het sportwagenmerk zijn essentieel voor VW om enorme investeringen in elektrisch rijden te doen.