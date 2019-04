Huishoudens draaiden bijna op windstroom

Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - Er is in maart bijna genoeg windstroom opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat meldt Energieopwek, dat de productie van duurzame energie bijhoudt. Met name in de eerste helft van de maand woei het hard. Dat de wind in de laatste twee weken in kracht afnam, maakte niet veel meer uit.