Chinese autoverkopen zakken verder in maart

De Chinezen kochten in maart 12 procent minder personenauto's vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam neer op 1,78 miljoen voertuigen. De daling van een maand eerder was weliswaar sterker, bijna 20 procent. De vertraging van de Chinese economie, mede veroorzaakt door de handelsspanningen met de Verenigde Staten, en de aanpassingen in het belastingstelsel zorgden voor een inzakking van de vraag naar auto's.

De dalende verkopen zijn slecht nieuws voor automakers wereldwijd. China is voor veel autoconcerns de grootste bron van groei. China telt 1,4 miljard mensen maar slechts 200 miljoen personenauto's.