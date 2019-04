Petrobras: SBM Offshore heeft lange weg afgelegd

,,SBM heeft een lange weg afgelegd als het gaat om naleven van regels. We zijn open voor business, maar ze moeten zich aan hun verplichtingen houden'', aldus Gomes. Vorig jaar trof SBM een definitieve schikking, waarmee een einde kwam aan een langlopende smeergeldaffaire rond het bedrijf in Brazilië. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers zich daar schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. De onderneming trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de VS.

Gomes gaf aan dat Petrobras in de afgelopen jaren in de nasleep van het fraudeschandaal omvangrijke stappen heeft gezet bij het naleven van regelgeving en het voorkomen van fraude. Er wordt nu een zero tolerance-beleid gevoerd, wat ook geldt bij het selecteren van toeleveranciers. Om dit af te dwingen moeten zij voldoen aan een reeks eisen, zoals de belofte samen te werken met autoriteiten, een formele afspraak voor non-recidivisme en volledige naleving van compliance-eisen van Petrobras. Gomes omschrijft deze procedure met de term 'Path to Integrity'. ,,Ik geloof dat SBM zijn pad naar integriteit heeft afgerond.''

Opdrachten

SBM levert productie- en opslagschepen (FPSO's) voor olieprojecten in diep water. Het bedrijf uit Schiedam mag weer meedingen naar opdrachten van Petrobras voor de kust van Brazilië. Gomes verklaarde dat bij het toekennen van aanbestedingen vooral wordt gekeken naar efficiëntie. ,,Wij willen enkel het beste voor Petrobras.'' SBM stelt zelf koploper te zijn met efficiëntie dankzij zijn Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd.

Overigens verklaarde de rechtbank van Rotterdam vorig jaar zich bevoegd te achten om een massaclaim van internationale beleggers tegen Petrobras in behandeling te nemen. Die beleggers zeggen miljarden aan waarde van hun investeringen te hebben verloren door de fraude. Omdat het oliebedrijf diverse Nederlandse dochterondernemingen heeft, vindt de rechtbank dat de zaak hier behandeld mag worden. Gomes wilde hier niet inhoudelijk op ingaan. ,,Geen commentaar op lopende rechtszaken.''

Al met al is Petrobras volgens Gomes nu aan een nieuw hoofdstuk begonnen sinds de grote corruptiezaak. Daarbij kijkt het olieconcern vol vertrouwen naar de toekomst en naar samenwerking met andere bedrijven en toeleveranciers. ,,Wij kunnen niet zonder onze partners, want we kunnen het niet alleen. We waarderen onze Nederlandse partners'', zei Gomes.