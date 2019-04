’StanChart schikt voor 1 miljard in VS’

Het zou gaan om een schikking die volgt op vijf jaar onderzoek door Amerikaanse openbaar aanklagers en het ministerie van Financiën. Zij verdenken Standard Chartered ervan transacties van Iraanse bedrijven en personen te hebben verwerkt via een filiaal in Dubai. De bank werd in 2012 ook al op de vingers getikt wegens de overtredingen. Standard Chartered kocht toen voor 667 miljoen dollar rechtsvervolging af en beloofde controles op transacties van klanten te verscherpen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik