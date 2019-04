'PAI kan bod Wessanen verhogen'

In maart werd bekend dat een consortium onder leiding van PAI in gesprek is met Wessanen over een overname van 11,50 euro per aandeel in contanten. Maar volgens ABN kan dit bod nog worden opgekrikt tot 12,25 euro per aandeel als ,,zoetmakertje''. De bank waarschuwt ervoor dat als de deal zou mislukken de koers van Wessanen kan zakken tot wel 9,10 euro.

ABN verhoogde zijn koersdoel van 10 euro naar 11,50 euro en handhaaft zijn hold-advies voor Wessanen. Wessanen noteerde dinsdag omstreeks 13.55 uur een min van 0,1 procent op 10,94 euro.