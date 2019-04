Aegon verkoopt Slowaakse verzekeringsportefeuille

De portefeuille bestaat uit ruim 18.000 verzekeringen. Slowakije is een van de vijf landen buiten Nederland waar Achmea actief is, samen met Griekenland, Turkije, Canada en Australië. De buitenlandse omzet bedroeg in 2018 zo’n 1,1 miljard euro.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Slowaakse toezichthouder.