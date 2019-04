'Wall Street opent met kleine minnen'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag waarschijnlijk met kleine verliezen. Beleggers houden hun kruit droog in aanloop naar een volle agenda later deze week. De halfjaarlijkse vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Washington gaan van start. Verder komen grote Amerikaanse banken met de cijfers over het eerste kwartaal. Daarnaast blijven de handelsspanningen voor nieuws zorgen op de financiële markten.