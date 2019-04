Laadpalenmaker Fastned naar beurs Euronext

Het Amsterdamse bedrijf heeft sinds de start in 2012 ruim negentig oplaadstations gebouwd, tachtig daarvan in Nederland.

De elektriciteit is groen, geclaimd volledig afkomstig van wind- en zonne-energie en uitsluitend bedoeld voor elektrische auto’s. Dat netwerk breidt in Nederland snel uit.

Fastned met €2,9 miljoen jaaromzet vorig jaar heeft nu al een notering op de kleine beurs Nxchange. Die stopt. Eerder noteerde het aan Npex, en ook daar werd kapitaalronde gestopt.

Dure uitbreiding

In januari dit jaar versterkte het snellaadbedrijf Fastned zijn vermogen met €6 miljoen via certificaten op de mkb-beurs Nxchange.

Het bedrijf haalt via Euronext extra kapitaal op voor zijn uitbreidingsplannen in Europa, met name België, Frankrijk en Zwitserland.

Het kleine Fastned claimt momenteel bijna 23.000 opladende autoklanten te hebben en groeit ook in omzet, met zo’n 30% kwartaal op kwartaal tussen 2015 en 2018. Onder de streep maakt Fastned nog steeds verlies.

Bekijk ook: Groter verlies voor snellaadbedrijf Fastned

Het bedrijf heeft ING als begeleidende bank voor de beursnotering ingeschakeld.

Meer van zulk financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: Groei snellaadbedrijf Fastned zet door