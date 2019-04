IMF sombert over wereldeconomie

Het IMF schat in de nieuwste World Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport waar in het fonds de temperatuur van de wereldeconomie opneemt, dat de wereldwijde groei dit jaar uitkomt op 3,3%. Een jaar geleden lag die verwachting nog op 3,9%.

De groei is daarmee sinds 2017 stapje voor stapje teruggezakt. Van 4% in 2017, naar 3,6% in 2018. En ook uit andere cijfers blijkt dat de internationale denktank somberder is geworden.

Het IMF verwacht dat 70% van de wereldeconomie dit jaar te maken krijgt met afzwakkende groei. Twee jaar geleden was dat plaatje nog heel anders, toen leek het erop dat 75% de groei zag versterken.

"Gevoelig jaar voor wereldeconomie"

Iedere regio kent wel redenen waarom de groei vertraagt. De VS en China ruziën over handel, China damt bovendien de kredietgroei in. In Duitsland heeft de auto-industrie het moeilijk. Het Verenigd Koninkrijk kampt met onzekerheid rond Brexit, Argentinië krijgt de val van de munt maar niet onder controle.

IMF’s hoofdeconoom Gita Gopinath noemt 2019 een ’gevoelig’ jaar voor de wereldeconomie. „Als de neerwaartse risico’s uitblijven en er komt effectief beleid, dan stijgt de groei in 2020 weer naar 3,6%.

Maar als een van deze belangrijke risico’s wel optreedt, dan treedt herstel in export-afhankelijke economieën, of landen met hoge schulden mogelijk helemaal niet op.”

