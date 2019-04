Oplopende handelsspanningen drukken Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS, drukten op de graadmeters, net als de versomberde blik op de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het instituut verlaagde zijn groeiprognoses.