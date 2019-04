Twitter-topman Dorsey verdiende $1,40 in 2018

Dorseys aandelenpakket in Twitter werd 17% meer waard. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - In de regelmatig terugkerende ophef over topsalarissen in het bedrijfsleven is Jack Dorsey een verademing. De oprichter en topman van Twitter kreeg vorig jaar $1,40 aan salaris, blijkt uit papieren die het bedrijf bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft ingediend.