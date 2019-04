Boeing-affaire raakt ook American Airlines

Fort Worth - De veiligheidsperikelen rond de Boeing 737 MAX-toestellen worden ook door American Airlines (AA) gevoeld. De maatschappij is voorzichtiger over de prestaties in het eerste kwartaal van dit jaar, nadat toestellen noodgedwongen aan de grond moesten blijven. Ook de eerdere shutdown van de Amerikaanse overheid zadelde het bedrijf op met extra kosten.