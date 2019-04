OM niet in hoger beroep tegen Hummel

De zaaksofficier van het Fuctioneel Parket heeft dit dinsdagmiddag laten weten aan de advocaat van de vastgoedondernemer.

De voormalig zakenpartner van Willem Endstra werd vervolgd wegens een vermeende fraude bij de verkoop van het evenementencomplex in Enschede.

"Ze stonden kritiekloos tegenover de informatie die ze over mij kregen"

Hummel zou volgens het OM bewust en met valse taxaties van DTZ het Enschedese uitgaanscomplex Go Planet, dat hij destijds samen met de erven van Endstra in bezit had, voor een veel te laag bedrag hebben verkocht aan z’n ex-vrouw. Afgelopen week werden zij en twee DTZ-taxateurs volledig vrijgesproken.

Hummel laat weten opgelucht te zijn over het besluit van de officier van justitie. „Ik ben blij dat het nu voorbij is, want dit is niet in m’n koude kleren gaan zitten. Het OM kampt met ondercapaciteit of begrijpt de materie gewoon niet. Ze stonden kritiekloos tegenover de informatie die ze over mij kregen aangereikt door FIOD. Vanaf het begin heb ik gezegd dat dit een onzinnige zaak was”, aldus de vastgoedondernemer.

