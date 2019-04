China komt EU tegemoet op top in Brussel

Er komt meer wederkerigheid in de relatie, zei EU-president Donald Tusk. ,,Een grote stap in de goede richting, maar er moet de komende tijd wel geleverd worden’’, aldus Europees Commissievoorzitter Juncker.

Op de 21e EU-China-top schaarden de Chinese premier Li Keqiang, Tusk en Juncker zich achter een gemeenschappelijke verklaring. Overeenstemming werd pas bereikt nadat China zich bereid had getoond samen te werken om de wereldhandelsorganisatie WTO te hervormen. Dat moet leiden tot duidelijke regels voor eerlijke handel en minder overheidssubsidies aan de industrie.

Een ,,ambitieus’’ akkoord over investeringen waar beide grootmachten al jaren over onderhandelen moet volgend jaar zijn afgerond. Peking erkende dat het onwenselijk is dat bedrijven worden gedwongen technologische kennis over te dragen als ze investeren in China.