Column: Amerikaans schuldmalaise nadert kookpunt

Financieel

Groen licht voor Griekse schuldverlichting

Griekenland krijgt een schuldenlastenverlichting ter waarde van 767 miljoen euro. De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hebben in Brussel groen licht gegeven voor een uitkering in cash en een deel in renteverlaging voor sommige leningen. Het besluit is genomen omdat het land voldoet...