Veel ongemak rond akkoord EU met China

De EU wil gelijke markttoegang voor Europese bedrijven tot China en daarnaast zijn er zorgen over heimelijke staatssteun van de Chinese regering aan bedrijven. „We moeten een betere balans vinden”, sprak voorzitter van de Europese Commissie Juncker eufemistisch.

Dat er nu toch een akkoord lag mocht als een overwinning worden gezien. „Het resultaat van vijftig uur vruchtbaar onderhandelen de afgelopen tien dagen”, aldus de Luxemburger. Ook dat mocht gerust een understatement worden genoemd, gezien de vele kliffen die telkens opdoemden en weer omzeild moesten worden.

Systeemrivaal

Premier Li Keqiang was naar Brussel gekomen voor de jaarlijkse top, de 21e alweer. Het was een bijzondere editie. Voor het eerst was China niet alleen als partner aangemerkt, maar ook als ’systeemrivaal’. „We moeten minder naïef zijn”, zei premier Rutte op een EU-top vorige maand.

Want China is in rap tempo bezig met het uitbouwen van een alternatieve wereldorde, die zich niks of weinig gelegen laat aan westerse principes en liberale waarden als democratie en mensenrechten. In het geheel niet gehinderd door verkiezingen of andere zaken waar westerse landen veel energie in moeten stoppen, stampt China lekker door op het wereldtoneel.

Daarbij wordt ook Europa aangedaan. Iets wat tot toenemend ongemak heeft geleid in Brussel en in nationale hoofdsteden. In het kader van de Nieuwe Zijderoute investeert China in Europese infrastructuurprojecten. Laatste aanwinst: Italië, nota bene de derde economie van de eurozone. Ook in Portugal en Griekenland is al flink zaken gedaan.

Balkanlanden

Premier Li Keqiang reisde vanuit Brussel door naar het Kroatische Dubrovnik waar hij een ontmoeting met (Oost)-Europese landen heeft (elf EU-leden en vijf Balkan-landen), het zogeheten 16+1-overleg. Het is tekenend voor de groeiende Chinese invloed op het Europese continent.

Ondanks de problemen zijn er gebieden waar China en de EU elkaar wel weten te vinden. Klimaatverandering is er één, de Iran-deal is een ander. Hier vinden zij juist de VS tegenover zich. De Unie heeft ook met Peking afgesproken werk te gaan maken van de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Aziatische grootmacht vecht ook een bitter handelsconflict uit met de Amerikanen, waarvoor nog geen oplossing in zicht is.

Duidelijk is dat de drie blokken elkaar bitter nodig hebben. De EU, China en de VS zijn gezamenlijk goed voor twee derde van het wereldwijde bbp, becijferde Brussel. De EU is de grootste handelspartner van China, terwijl China voor de EU de nummer twee is. Dagelijks wordt voor meer dan een miljard euro handel gedreven.