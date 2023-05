D-reizen en Prijsvrij verliezen rechtszaak tegen Consumentenbond

De Consumentenbond stelde eind maart dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met lokkertjes. Meer dan acht op de tien reizen die de organisatie bekeek, waren niet voor de aanbiedingsprijs te boeken. Bij D-reizen en Prijsvrij zou zelfs geen enkele reis beschikbaar zijn geweest voor de prijs in de advertentie. Maar de twee genoemde aanbieders waren het er niet mee eens en eisten inzage in de onderzoeksgegevens en een rectificatie, op last van een dwangsom. Ze noemden het onderzoek van de Consumentenbond volstrekt ondeugdelijk.

De rechter gaat echter niet mee in hun betoog. „Prijsvrij en D-reizen hebben zelf te kennen gegeven dat prijzen flink kunnen veranderen tijdens het boekingsproces als gevolg van vluchtprijzen die wijzigen”, stipt de rechter aan in de uitspraak. „Voor ons is deze uitspraak een bevestiging dat we bij onze onderzoeken zorgvuldig en systematisch te werk gaan. En dat we, ondanks boze brieven en rechtszaken, geen concessies aan de uitkomsten hoeven te doen”, reageert Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

In het artikel van de Consumentenbond werden meerdere reisaanbieders van misleiding beschuldigd. Volgens Molenaar hebben bijna alle door de bond onderzochte partijen inmiddels beterschap beloofd. „We hopen dat de lokkertjes daarmee eindelijk verleden tijd zijn. Om dat te toetsen, komt er een vervolgonderzoek waarin we de reisaanbieders weer onder de loep zullen nemen”, laat ze alvast weten.