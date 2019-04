Veel ongemak rond akkoord EU met China

Jean-Claude Juncker en Li Keqiang proberen tot overeenstemming te komen. Ⓒ Bloomberg

Op de valreep kwam er alsnog een gezamenlijke verklaring uitrollen. Want lang had het er naar uitgezien dat de EU en China het zelfs hier niet over eens zouden worden op een gezamenlijke top dinsdag in Brussel. Na veel gebroken beloftes en onvervulde verwachtingen beloven de Chinezen nu toch echt beterschap in de onderlinge handelsrelatie.