Ook Wall Street sluit met verlies

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van Europa. De markten gaan gebukt onder oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS. Ook de versomberde blik op de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) drukte op het sentiment. Verder borduurt de regering-Trump alvast voort op een harde brexit.