Prinses Amalia krijgt bescheiden positie op eerste Prinsjesdag

Oranjefans verzamelen zich voor paleis Noordeinde: ’Wil niets missen’

Alsof het zo moest zijn, brak al vroeg in de ochtend het oranje zonnetje door in Den Haag. Rond paleis Noordeinde, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia straks in de glazen koets stappen, was het al flink dringen geblazen.