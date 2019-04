Probiodrug haalt ruim 8 miljoen op

Het consortium investeerde in totaal 6,2 miljoen euro. De in totaal 4.093.367 aandelen werden geplaatst voor 2 euro per stuk. Ook het bestuur en de commissarissen van Probiodrug deden mee.

Probiodrug zal de opbrengst onder meer gebruiken om de Europese fase 2b studie van zijn belangrijkste middel PQ912 voor te bereiden en uit te voeren. Probiodrug werkt aan een geneesmiddel tegen alzheimer.